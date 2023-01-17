أمسية شعرية وتوقيع كتابين لشيخة المطيري في «العويس»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في السابعة والنصف من مساء غدٍ، أمسية شعرية للشاعرة شيخة المطيري، وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة.

كما يُقام على هامش الأمسية حفل توقيع لكتابين جديدين للمطيري الأول «فاصلة نقطتان» عن دائرة الثقافة في الشارقة، والثاني «وأظن أنا»، الصادر عن اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات.

وتُعد شيخة المطيري من أبرز الأصوات الشعرية الشابة على الساحة الإماراتية وقد كرمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبارها شخصية مهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة (19).