في مكتبة محمد بن راشد.. «أيام جبران» وأشعار وموسيقى

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال الشهر الجاري، سلسلة من الفعاليات الثقافية؛ ضمن برنامج فعالياتها الدوري، الذي يقدم زاداً ثقافياً ومعرفياً للزوّار والأعضاء من مختلف شرائح المجتمع.

وبعد غد، تستضيف مكتبة الدوريات، ضمن سلسلة فعاليات الجلسات الشهرية الصباحية بمشاركة مجموعة من المبدعات الإماراتيات والعرب، جلسة حوارية، بعنوان «المتطلبات الأكاديمية ومستقبل أبنائنا» مع المستشارة الأكاديمية في التعليم والتعلّم، دينا خفش.

وفي 18 و19 الجاري، تنظم المكتبة، في ردهة الاستقبال، فعالية بعنوان «أيام جبران خليل جبران»، والتي تسلط الضوء على حياته شاعراً وأديباً وكاتباً وأحد أئمة أدباء العصر الحديث، ورائداً من رواد النهضة العربيّة، والتي تبدأ مع مناقشة لكتاب «الأجنحة المتكسرة»، إلى جانب عقد، جلسة حوارية، تدير الجلسة الدكتورة بديعة الهاشمي، تسلط الضوء على الصورة والكلمة في حياته وأدبه، مع الدكتور يوسف حطيني، وكاظم فياض.

كما تتضمن الفعالية، مناقشة جماليات رسائل جبران خليل جبران، التي تقف شاهدة على عشق مشتعل تعبر عنه كلمات رائعة، إلى جانب أمسية شعرية موسيقية لبعض قصائده، مع الشاعر ياسر سعيد دحي، وعازف العود محمد سعيد دحي، بالإضافة إلى وجود معرض لمؤلفاته المتوافرة في المكتبة.

كما ستستضيف المكتبة، في 26 الجاري، حفلي توقيع لكتاب «الهائمون» للكاتبة نجيبة الرفاعي، وكتاب «ألم» للكاتب خالد البدور، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع المبدعين لمناقشة محتوى إصداراتهم، والتي ستديرها هاجر الرئيسي.

وتختتم الفعاليات، في 30 الجاري، مع حفل توقيع كتاب «The Slum Queen» للكاتبة روبلي ناجي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية للكاتبة وقراءات لبعض أفكار إصدارها الجديد.

• 26 الجاري، تنظم المكتبة حفلي توقيع لـ«الهائمون»، و«ألم».

• المكتبة تحتفي على مدى يومين بصاحب «الأجنحة المتكسرة».