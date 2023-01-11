«المتنبي» في ضيافة ندوة الثقافة بدبي

تحت عنوان «في رحاب المتنبي»، نظّمت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، الليلة قبل الماضية، جلسة حوارية، شارك فيها كل من الكاتب عبدالغفار حسين، والشاعر خليل عيلبوني، والدكتور عمر عبدالعزيز، والدكتور عيسى الحمادي، والإعلامي جمال مطر، وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي.

وتحدث حسين عن كتابه الجديد «عشرون لوحة من رسم المتنبي»، الذي يضم مقالات سبق أن نشرها، ثم رأى أن يجمعها في كتاب قامت ندوة الثقافة والعلوم بطباعته، معرباً عن افتتانه بالمتنبي منذ فترة مبكرة. واستعرض المشاركون ملامح من سيرة أبي الطيب، وتطرقوا إلى الحكمة في أشعاره، وآراء النقاد في الشاعر الذي «ملأ الدنيا وشغل الناس»، علاوة على قراءة مختارات من شعر المتنبي.