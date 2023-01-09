2200 صقر تحلق في منافسات «مهرجان الظفرة»

تنطلق اليوم منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين على هامش فعاليات مهرجان الظفرة التراثي.

وتستمر المنافسات في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى الخميس المقبل. وتتضمن ستة أشواط تلواح للعامة، أربعة منها لفئة الفرخ، واثنان للجرناس.

ويشارك في المنافسات 2200 صقر، فيما تم تسجيل 510 صقارين من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين مجموعها 810 آلاف درهم، يحصل بطل كل شوط على 80 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع 10 آلاف درهم والخامس 5000 درهم.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين سلطان المحمود عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة، لاسيما أنها تأتي بعد مسابقة مهرجان الشيخ زايد، كما تأتي قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة الحدث الأهم، والأكبر لصقاري الإمارات الذي ينطلق بعد أيام، بما يعني أن الجميع يراهن على هذه المسابقة؛ من أجل الاستعداد بشكل قوي، متمنياً التوفيق للجميع في هذا المحفل التراثي الكبير.