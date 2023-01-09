«إنجاز» تحصد كأس الحقاقة المفتوح في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

فازت المطية «إنجاز» بكأس الحقاقة المفتوح في أول تحديات الرموز في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، والتي أقيمت على مدار 15 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات بمشاركة 760 مطية، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لمنافسات الرموز، بواقع رمزين للحقاقة المفتوح، ومثلهما للحقاقة الإنتاج.

وحصدت «إنجاز» المملوكة لمحمد راشد مبارك البوسعيد الخيارين كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، بينما نال «زومان» المملوك لسعيد محمد آل سالمين المنصوري الفائز برمز الإنتاج في مهرجان جائزة زايد الكبرى، بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح.

وحسمت «جمايل» كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج لمصلحة مالكها حمد سيف محمد نعيف العامري، أما رابع رموز الحقاقة والمخصص للجعدان للإنتاج فقد كان من نصيب «رمز» الذي أهدى مالكه محمد علي حميدي المنصوري البندقية.

في المقابل، تنافست الحقايق المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل في الفترة الصباحية على مدار 20 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، وذلك بمشاركة 1213 مطية، وخصصت 12 شوطاً لهجن الإنتاج. وفازت «ملاوح» بشعار هزاع سعيد بن سالمين المنصوري بناموس الشوط الرئيس للحقاقة البكار الإنتاج، بينما فاز «مجد» المملوك لمحمد راشد فرج عتيق المهيري بصدارة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان الإنتاج.