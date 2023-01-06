مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. 325 شوطاً في 10 أيام

ينطلق بميدان المرموم غداً مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، الذي يقام تحت إشراف وتنفيذ نادي دبي لسباقات الهجن ويستمر حتى الثامن عشر من يناير. ويشهد المهرجان إقامة 325 شوطاً بواقع 116 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ و209 أشواط لمؤسسات أبناء القبائل.

وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن مواعيد إغلاق التسجيل في المهرجان الذي ينتظر أن يشهد تدافعاً كبيراً للمشاركة من مختلف المؤسسات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ ولأبناء القبائل من داخل الدولة ومن دول الخليج العربي.

ويتنافس المشاركون في المهرجان على أربعة وعشرين رمزاً من سن الحقاقة حتى الحول والزمول. وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن الرموز المطروحة للتنافس وهي عبارة عن: تسع كؤوس باسم ولي عهد دبي، وتسع بنادق، بالإضافة إلى ثلاثة خناجر وشداد وسيفي ولي عهد دبي للحول، وخصصت جميع الرموز لهجن أبناء القبائل.

وستتنافس المطايا المشاركة في المهرجان من خلال 65 شوطاً في سن الحقاقة بالنسبة لهجن أبناء القبائل و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع فسيقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 لأبناء القبائل، وسيكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 لأبناء القبائل، وبالمقابل ستشهد سن الحول والزمول إقامة 61 شوطاً بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

وستقام من خلال المهرجان 71 شوطاً للإنتاج، منها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا و67 شوطاً لإنتاج مؤسسات هجن أبناء القبائل في كل الأعمار.

من ناحية أخرى وضمن فعاليات المهرجان سيقام خلال الفترة من 8 حتى 10 يناير الجاري مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي (فطامين) بمنصة ميدان المرموم، وستعرض من خلال المزاد 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

• 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في مزاد «فطامين».



• 116 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

مناسبات واحتفالات وأفراح

قال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن المهرجان يأتي في ظل تواصل احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الحادي والخمسين، حاملاً العديد من الإنجازات المضيئة والمشرقة الحافلة بالعمل الدؤوب لرفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة عالية، لتبقى خالدة في صفحات التاريخ، كما تزامنت المناسبة السعيدة مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

واعتبر أن هذه المكرمة الطيبة والمناسبات الجميلة والأفراح السعيدة التي تعيشها الإمارات تعزز من وشائج المحبة والترابط والتآلف بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي الذين نفرح بمقدمهم الميمون وهم يشاركوننا هذه السباقات في ميدان المرموم الذي فتح أبوابه على مصراعيها، مؤكداً سعيهم الدائم لمزيد من الإبداع بإيقاعات سلسة للنهوض بهذه الرياضة كي تواكب ما وصلت إليه دولتنا الفتية في المجالات كافة، متمنياً إقامة طيبة لضيوف المهرجان ومحبي سباقات الهجن.