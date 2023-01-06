هالة بدري: احتضان دبي معارض التصوير يعزّز من قوة مشهدها الفني والإبداعي

زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) معرض المصور الإماراتي علي بن ثالث، أمين عام جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الذي يقيمه تحت عنوان «مذاهل الأعماق» في «خولة آرت غاليري»، الواقع في حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 5 حتى 28 يناير الجاري. واطلعت بدري خلال جولتها التي رافقها فيها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» على مجموعة الصور الفوتوغرافية التي ضمها المعرض، وتمثل خلاصة إبداعات علي بن ثالث، المعروف بلقطاته الفنية المدهشة التي توثق تفاصيل البيئة المحلية.

وفي السياق، أكدت مدير عام الهيئة، أهمية دعم المواهب، وإتاحة الفرص أمامهم لتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية المختلفة، مشيرة إلى أن احتضان دبي معارض التصوير الفوتوغرافي يؤكد مكانتها، ويعزز من قوة مشهدها الفني والإبداعي. وأشارت إلى أن معرض «مذاهل الأعماق» يبرز جماليات فن التصوير تحت الماء، ويظهر إمكانات المصور علي بن ثالث وحرفيته في نقل مكونات البيئة الطبيعية التي تزخر بها الإمارات، وتشكل جزءاً أساسياً من ثقافتنا وتراثنا المحلي، قائلة إن «المعرض يتيح للجمهور فرصة اكتشاف البيئة البحرية وجمالياتها، والتعرف إلى أسرار المحيطات».

ونوهت بأن فن التصوير الضوئي المحلي يشهد حالياً مرحلة انتقالية يتجه فيها نحو المزيد من الشغف والاهتمام، مؤكدة أن دعم «دبي للثقافة» أصحاب المواهب الإبداعية يأتي كجزء من مسؤوليتها تجاه القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، ومشيدة في الوقت نفسه بجهود بن ثالث في توثيق تفاصيل البيئة المحلية وبراعته في إظهار روائعها.

ويسلط المعرض، الذي ضم 46 صورة، الضوء على سلسلة من أعمال بن ثالث الفريدة والاستثنائية التي التقطها لمجموعة من الكائنات النادرة تحت الماء، كما يوثق مسيرة شغفه ورحلته الطويلة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وما يمتلكه من تجارب وخبرة واسعة في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبيئة على اختلاف عناصرها ومكوناتها.

يذكر أن المصور علي بن ثالث، يعد واحداً من أشهر المصورين المتخصصين في التصوير تحت الماء، وهو حاصل على دبلوم تصويرٍ وثائقيّ من «أكاديمية لندن»، ودبلومٍ في اللغة والأدب الفرنسي من «جامعة مونبلييه» الفرنسية، إضافة إلى انخراطه في عدد من الدورات العالمية المتخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي من بريطانيا وفرنسا ودبي، كما حصل في 2014 على جائزة «القيادة في التصوير الاحترافي» من المجلس الدولي للتصوير IPC، التابع لهيئة الأمم المتحدة، ليكون بذلك أول عربي يفوز بهذه الجائزة. ويحفل سجل بن ثالث بعدد من الإصدارات والأفلام الوثائقية، من أبرزها «رحلة الجبل الأخضر» و«غواص غزة» وغيرهما.

• 46 صورة التقطها المصوّر الإماراتي لمجموعة من الكائنات النادرة تحت الماء.