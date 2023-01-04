منافسات قوية في بطولة فزاع للصيد بالصقور

شهدت بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث انطلاق أشواط العامة مفتوح، وسط منافسة قوية في أول يومين لفئتي جير تبع وجير شاهين.

وتستقطب البطولة نخبة الصقارين مع تجاوز أعداد الطيور أكثر من 1000 طير منذ انطلاق الحدث، وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من الدول الخليجية الشقيقة بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة. وتتواصل اليوم منافسات العامة مفتوح مع إقامة أشواط بيور جير فيما تنظم غداً أشواط قرموشة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور دميثان بن سويدان، أن ما يميز البطولات خصوصاً في النسخة الحالية هو زيادة أعداد الصقارين الجدد، وهو ما يعكس دورها في نشر هذا الموروث الشعبي وتحفيز الشباب على ممارسته والسير على خطى الآباء والأجداد».

وأضاف أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة جعلتهم قادرين على تميز الطيور بشكل أفضل؛ ما يؤهلهم لاختيار الشوط الأنسب لقدرات كل صقر بين أشواط الرمز والرئيس والنقدي، لافتاً إلى أن كل صقار يشارك بعدد من الطيور التي يدرك جيداً قدراتها وقوتها التي تؤهلها للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسة وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة.

ورحب بالمشاركين من داخل الدولة وخارجها. وقال: «تتميز بطولاتنا بالمشاركة من الجميع إلى جانب تجهيز الخيمة الذكية للمنافسات بأفضل وسائل الراحة ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال التسهيلات المخصصة التي توفر للمشاركين الحرية والاستمتاع بأجواء البطولة مع معرفة كل صقار مواعيد انطلاقة مشاركاته عبر التطبيق الإلكتروني».