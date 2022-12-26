مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل يعود في أول يناير

ينطلق في الأول من يناير بميدان التلة، بإمارة عجمان، مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة - 2023»، الذي يقام للعام الـ12 على التوالي في مختلف مناطق الدولة.

وتشمل منافسات المهرجان - الذي يستمر حتى السادس من يناير - منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي وتضم سباقات الهجن فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، تتنافس من خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً و12 رمزاً خصصت لها جوائز نقدية قيمة للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول. وتم تخصيص أربعة أشواط لمسابقة المحالب.

وفي منافسات المزاين خصصت اللجنة المنظمة 24 شوطاً تتنافس من خلالها نخب الآصائل. كما يشهد المهرجان في يومه الاول السباق التراثي، حيث سيتنافس أبناء الدولة على مدار سبعة أشواط يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

ويحظى أبناء المناطق التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن.