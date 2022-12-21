«دبي الطبية» تحتفي برموز وعلماء بريشة الفنان الإماراتي أحمد المهري

أطلقت مدينة دبي الطبية، المرحلة الأولى من مشروع تجميل المرافق والمساحات الحضرية في المدينة، وذلك عبر تعاونٍ فريدٍ من نوعه مع الفنان الإماراتي المبدع أحمد المهري.

ويهدف التعاون الجديد بين مدينة دبي الطبية والمهري إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن لمختلف الجهات لعبه لدعم وتطوير المشهد الفني في الإمارة، حيث أتاحت مدينة دبي الطبية جدران مرافقها للفنان لإبداع أعمال فنية تعكس الهوية الحقيقية للمنطقة الحرة المتخصصة بخدمات الصحة في الإمارة.

وتصور الأعمال الجدارية للمهري التاريخ العريق للطب في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من أبرز العلماء العرب، تماشياً مع نهج مدينة دبي الطبية في تكريم الأسماء اللامعة من الأطباء والفلاسفة والعلماء الذين لعبوا دوراً رئيساً في تشكيل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها، حيث قامت المدينة الطبية منذ بداية تأسيسها بتكريم أشهر العلماء البارزين في القطاع الطبي عبر التاريخ من خلال تسمية مبانيها ومجمعاتها الطبية بأسمائهم تقديراً وعرفاناً لمساهماتهم الجليلة في خدمة الإنسانية، مثل مجمع الرازي ومجمع ابن سينا الطبي ومجمع الزهراوي الطبي ومبنى أحمد كاظم.

كما يحتفي الفنان بهذا الإرث عبر مجموعة من الزخارف الناعمة والألوان المميزة، وإبداعات بالخط العربي ورسومات لأهم معالم دبي.