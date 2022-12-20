دبي تحفّز كُتَّاب السيناريو الإماراتيين بـ «تذكرة إلى بوليوود»

أعلنت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مبادرة جديدة تحمل اسم «تذكرة إلى بوليوود»، لتمكين كُتَّاب السيناريو الإماراتيين الشباب من الوصول بسيناريوهاتهم إلى العالمية، من خلال التعاون مع كبرى مؤسسات الإنتاج السينمائي في «بوليوود»، بما لها من مكانة كبيرة كمركز عالمي لصناعة السينما، لبحث فرص تحويل تلك النصوص إلى أعمال سينمائية يتابعها جمهور سينما بوليوود حول العالم.

وتنفذ المبادرة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والتي اختارت 10 من كُتّاب السيناريو المواطنين، من بين عشرات كُتاب السيناريو الإماراتيين، لاستكمال طريقهم ضمن المبادرة التي تأتي منسجمة مع نهج دبي الدائم في اكتشاف وتحفيز المبدعين في مختلف المجالات، ودعم الكوادر والمواهب الإماراتية المتميزة.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سعيد الجناحي، إن المبادرة تأتي منسجمة مع جهود تطوير وتشجيع المواهب الإعلامية المبدعة في دبي، من خلال دعم وتشجيع إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى اكتشاف الكفاءات الإبداعية الإماراتية الواعدة، وتعكس مكانة دبي المتنامية كمركز رئيس للإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة، تدعمها طاقات شغوفة بالإبداع.

وشارك 10 من كتاب السيناريو في ورشة عمل حصرية مع كاتبة السيناريو المعروفة ألثيا كوشال، للتعرف عن قرب إلى أبرز التوجهات والمهارات لكتابة السيناريو، إذ قدمت الورشة مجموعة من النصائح المهمة حول كتابة السيناريو في بوليوود، بهدف منح كُتاب السيناريو الإماراتيين معلومات وأفكاراً تمكنهم من التحضير للجولة التالية من مبادرة «تذكرة إلى بوليوود»، لاختيار النصوص التي يمكن تحويلها إلى عمل سينمائي من إنتاج بوليوود.

واستقطبت دبي العديد من الأعمال السينمائية العالمية، التي وجدت فيها الموقع الأمثل لتصوير جانب كبير من أحداثها، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الإمارة لعمليات الإنتاج، من بنية تحتية فائقة الجودة والاعتمادية، ومن أبرز تلك الأعمال العالمية، فيلم «سريانا» من بطولة النجم جورج كلوني (2005)، و«المهمة المستحيلة - بروتوكول الشبح» للنجم توم كروز (2011)، والإنتاج الهندي الضخم «سنة جديدة سعيدة» للنجم شاروخان (2014)، وغيرها.

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من الكتّاب شاركوا في ورشة عمل مع ألثيا كوشال للتعرف إلى أبرز التوجهات والمهارات لكتابة السيناريو.