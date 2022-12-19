مروة العقروبي: مبادرات الإمارات غيّرت واقع أدب اليافعين

شاركت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة في الشارقة ورئيسة المجلس الإماراتي لأدب اليافعين مروة العقروبي، في ندوة «أدب اليافعين»، التي نظمت ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض جدة الدولي للكتاب 2022.

وخلال الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والمبدعين في مجال صناعة كتب اليافعين، تناولت العقروبي التحديات التي واجهها أدب اليافعين العربي من حيث الافتقار إلى جودة المضمون وجمال التصميم وحسن الإخراج، مشيرة إلى أن الكتابة لليافعين أصعب من الكتابة للكبار.

وأوضحت أن الإمارات ارتأت تغيير هذه الواقع من خلال تأسيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إذ حرص المجلس منذ تأسيسه في 2010 على تنظيم فعاليات تغرس حب القراءة في نفوس الصغار، واهتمّ بتكريم وتحفيز المؤلفين والرسامين والمبدعين في مجال أدب اليافعين، لافتة إلى إطلاق «جائزة اتصالات لكتاب الطفل» التي ساهمت في تطوير انتقاء الموضوعات الملائمة التي تعزز القيم الأصيلة وتنمي وعي أجيال الغد وتحفزهم على القراءة.