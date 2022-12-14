مصر: كشف ذهبي في «تل العمارنة»

تمكنت البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبردج والعاملة بمنطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا من الكشف عن مجموعة من الحلي المصنوعة من الذهب. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أمس، إن الكشف الجديد جاء أثناء أعمال الحفائر بجبانة العامة الشمالية.

وأشار إلى أن البعثة تعمل في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 في محاولة لدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة آخت آتون (تل العمارنة) عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون، ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة في هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة.

بينما قالت نائب رئيس البعثة الإنجليزية أنا ستيفين، إن البعثة تعمل بمنطقة آثار تل العمارنة منذ الثمانينات وقامت بالكشف عن الكثير من الآثار، بالإضافة إلى أعمال الترميم لمباني الطوب اللبن وبقايا المنازل والقصور وترميم معبد آتون الصغير والكبير. وتُعد منطقة آثار تل العمارنة من أهم المناطق الأثرية في مصر إذ كانت عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون، الذي نادى بالتوحيد وعبادة إله واحد.