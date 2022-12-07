«تراث الإمارات» يزيّن مهرجان الظفرة للكتاب

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من الشهر الجاري، في الحديقة العامة بمدينة زايد.

وتأتي المشاركة في إطار رسالة النادي التراثية والثقافية، وبيان إسهامه الكبير في رفد المكتبة الإماراتية والعربية بإصدارات مهمة، تحقق هذه الرسالة التي تتجلى في الحفاظ على التراث الإماراتي ونشره والتعريف به، إذ يحرص نادي تراث الإمارات على المشاركة الفاعلة في جميع معارض الكتاب التي تقام في الدولة.

ويضم جناح «تراث الإمارات» مجموعة من العناوين التي أصدرها النادي، ومن بينها دواوين الشعر النبطي، والكتب التي تقتفي مسيرة تطوّر دولة الإمارات، وتؤرخ لمدن الدولة ومناطقها، إلى جانب ركن خاص بأعداد مجلة تراث التي يصدرها النادي شهرياً منذ عام 1998 وإلى اليوم.