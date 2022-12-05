ملتقى شباب المعرفة في دبي.. نقاشات تحفّز الأجيال الجديدة

كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن قائمة المتحدثين المشاركين في ملتقى شباب المعرفة، الذي تنظِّمه المؤسسة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حضورياً خلال اليومين المقبلين، وافتراضياً في الثامن والتاسع من الشهر الجاري.

وتضمُّ القائمة نخبة من أبرز المتحدثين في العالم العربي؛ ومن بينهم وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ومدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالد عبدالشافي، وهو خبير ومحاضر في الفعاليات ذات الصلة بقضايا المعرفة والتحليل الإحصائي وبناء المؤشرات والنمذجة ونظم المحاكاة، إضافة إلى مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبير في مجالي الإحصاء والمعرفة من أجل التنمية الدكتور هاني تركي، والمحاضرة والمتحدثة التحفيزية وصانعة المحتوى العربي التي تركز على موضوعات التعليم وعلم النفس الدكتورة جنى بورسلان، ومؤسِّس ورئيس تنفيذي في «إنترناشيونال استراتيجيك مانجمنت» ومستشار خاص وخبير في منظومة ريادة الأعمال لدى البنك الدولي فارس العلمي، ومنسق برنامج الماجستير في علم الروبوت في جامعة «ميدلسكس» في دبي، الدكتور سمير كيشور.

ويعقد ملتقى شباب المعرفة - الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في إطار حرصها على تحفيز التميُّز المعرفي لدى الأجيال الشابة - حضورياً وافتراضياً لإتاحة نطاق أوسع من المشاركات من مختلف أنحاء العالم. ويحفل بسلسلة من الجلسات النقاشية والحلقات الشبابية، من ضمنها جلسة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجلسة اللقاءات التحضيرية للاجتماع العربي للقيادات الشابة. كما يشهد الملتقى جلسة حول مؤشر المعرفة العالمي لاستعراض أهم نتائجه ومناقشة دوره في نشر المعرفة والإضاءة على واقعها حول العالم، وإبراز أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المعرفة والتنمية بالمنطقة العربية والعالم.

كما تضمُّ قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى مسؤولة ارتباط لذوي الهمم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية جافيا علي، ورئيس التخطيط والعمليات في الشرق الأوسط لدى شركة «سانوفي للأدوية» الدكتور خالد غطاس، ومستشارة حماية الطفل والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ChildFund International خديجة الشريف، ومقدِّمة البرامج في الشرق للأخبار مايا حجيج، ورئيس مجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي عائشة الرميثي، وطبيب العيون الملازم أول خالد لوتاه، وخريج برنامج الإنتربول العالمي الأول لقادة الشرطة الشباب محمد الشامسي، وشريك ومؤسِّس OasisX نجيب خنافر، والمذيعة في مؤسسة دبي للإعلام نوفر رمول، ومقدمة البرامج التلفزيونية أميرة محمد، والمترجم والصحافي في الشرق للأخبار حازم إبراهيم، وأحلام سعيد (ممثلة للشباب ومدافعة عن حقوق الإنسان)، والمهندسة الكيميائية دعاء الفراية، ومدير البرامج في منظمة سلام الفن اللبنانية إبراهيم يحيى.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظّم الملتقى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.