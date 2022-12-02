«العويس الثقافية».. لوحات راقصة وأشعار تمجد تاريخ الإمارات

أدهشت فرقة «أورنينا العربية للرقص المسرحي» الجمهور عبر أكثر من ساعة، وهي تقدم اللوحات الراقصة التي تسرد تاريخ الإمارات وحاضرها بصورة فنية مبتكرة على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، أول من أمس، حيث نظمت العرض مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الحفل تحت رعاية وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبحضور نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور سليمان الجاسم، وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين وجمهور نوعي من محبي ومتذوقي الفن الراقي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم تتالت اللوحات التعبيرية باستحضار ذكرى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن ثم انتقل العرض بصورة فنية تعبيرية ليجسد أصالة الشعب الإماراتي والبيئة الاجتماعية التي احتضنت المؤسسين الأوائل.

وتوزّعت مفردات العرض على 10 لوحات تعبيرية هي: حديث الذاكرة، النوخذة، إعلان الاتحاد، قلاع الشموخ، السلام والتسامح، حماة الوطن، كبيرة يا إمارات، من الصحراء للفضاء، إرث الأولين، ليل الإمارات. ووضع سيناريو الأشعار كريم العراقي، والموسيقى وليد الهاشم ومحمد هباش، واللوحات الاستعراضية الفنان ناصر إبراهيم.