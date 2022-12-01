«المنشد» يعلن قائمة المتأهلين للموسم الجديد

أعلن برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة عن القائمة النهائية للمنشدين المتأهلين لخوض منافسات الدورة الـ14 التي تضم 12 متسابقاً.

وتضم القائمة: عبدالعزيز علوي (السعودية)، ويحيى نادي (مصر)، وعبدالباري كروم (الجزائر)، وعزالدين العيساوي (المغرب)، ومحمد المشاعله (الأردن)، وعدي الأخرس (فلسطين)، وعيسى شموط (سورية)، وسلطان داود آل علي (الإمارات)، وعبدالله العمري (لبنان)، ومخلد الجابري (سلطنة عمان)، ومحمد الرفاعي (العراق)، ومحمد الوافي إدريس (ليبيا).

وكان البرنامج قد أجرى اختبارات الأداء في سبع محطات عربية، شملت السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، وأتاحت للموهوبين التقدم لاختبار أصواتهم في المحطات الأقرب إليهم، إلى جانب استقبال طلبات اختبار الأصوات من كل مكان في العالم للمشاركة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تنطلق جولات المنافسات في 15 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز بالشارقة، بمشاركة الخبراء والمدربين الذين اختارهم البرنامج لتوجيه المتأهلين.

• البرنامج أجرى اختبارات أداء في 7 محطات عربية.