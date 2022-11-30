منتجات بلمسات إماراتية وأوركسترا شباب في سوق جديد بـ «زمان أوّل»

بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ51، أطلق «مول الإمارات» في دبي سوقاً داخلياً جديداً في «زمان أوّل»، المركز الثقافي الإماراتي.

ويتيح السوق الذي يتضمن مجموعة متنوعة من التصاميم لشركات وعلامات محلية، الفرصة أمام الزوار لاستكشاف العديد من المنتجات الحرفية المحلية التي تعكس تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن السوق مجموعة واسعة من العلامات التجارية الإماراتية الخاصة بالموضة والأزياء، منها «فريال البستكي» و«منى المنصوري»، كما يقدم لرواد مول الإمارات خيارات متنوعة من مستحضرات التجميل والعطور. بالإضافة إلى ذلك ستتاح الفرصة أمام محبي الديكور الداخلي لاكتشاف عالم «نوفي إيليت» الواسع من الإكسسوارات المميزة.

ويتعاون «مول الإمارات»، بدعم من «زمان أول» مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بهدف رعاية المواهب الفنية الموسيقية في دولة الإمارات.