صانعة محتوى تسأل: ماذا لو اختفت معارض الكتب من العالم

«ماذا لو اختفت معارض الكتب من العالم؟».. سؤال صعب على بساطته، وللإجابة عنه، تجوّلت صانعة المحتوى، إيمان صبحي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته (41) التي اختتمت أمس، لاستبيان آراء زوّاره، والتعرف إلى إجاباتهم، ضمن حلقة من برنامجها «ماذا لو؟» الذي يُعرض على منصّة «يوتيوب».

وتنوّعت إجابات الزوّار التي لم تقل طرافة عن أسلوب مقدمة البرنامج المتميز بين «لن أراكِ»، و«سيتدمر العالم من الاكتئاب»، و«ستحل علينا مصيبة»، و«مستحيل، لن أقبل»! بينما قالت إيمان صبحي: «إن اختفاء معرض الشارقة الدولي للكتاب سيؤدي إلى اختفاء فسحتنا السنوية لشراء الكتب، واللعب، وعزف الآلات الموسيقية، وزراعة الورود المنزلية، والتعرف إلى أصدقاء جدد».

وأنهت صانعة المحتوى المصرية حلقتها برسالة مفادها بأن معارض الكتب الدولية بوصلة الكُتّاب ودور النشر التي تمكنهم من كتابة وطباعة وتوزيع الكتب، وفي الوقت ذاته جسر ثقافي يربط دول العالم المختلفة، وهي «كلمة للعالم» قالها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكلمة قادرة على بناء مستقبلنا وتغيير واقعنا إلى الأفضل.