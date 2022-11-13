موسيقى كلاسيكية بأنامل إيطالية

احتفاءً بإيطاليا ضيف شرف الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، استضافت فعاليات المعرض حفلاً موسيقياً كلاسيكياً أحيته «اللجنة الوطنية الإيطالية الموسيقية».

وقدم الثنائي الصاعد في المشهد الموسيقي الإيطالي جينارو كارداروبولي على الكمان، وفيورينزو باسكالوتشي على البيانو، خلال الحفل الموسيقي عدداً من المعزوفات الكلاسيكية التي تجمع دفء البيانو وحنين الكمان.

ويُعد عازف الكمان جينارو كارداروبولي واحداً من أفضل المواهب الإيطالية الشابة، إذ نال جائزة «أفضل فنان شاب لعام 2022»، بعد إجماع لجنة التحكيم المؤلفة من 17 عضواً، وسبق له العزف في أوركسترا ساليرنو السيمفونية، وأوركسترا ميلانو، والأوركسترا السيمفونية الصقلية.

وحصل فيورينزو باسكالوتشي على جائزة «جوزيبي سينوبولي» تقديراً لإنجازاته الفنية ومسيرته الموسيقية، وتسلم الجائزة شخصياً من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال حفل رسمي في «قصر كويرينال» بالعاصمة روما.

وجاءت استضافة الحفل الموسيقي خلال فعاليات المعرض الذي ينظم في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كلمة للعالم»، تجسيداً لرؤية الحدث الثقافي في تعزيز التواصل والحوار مع دول العالم، إذ تشكل الموسيقى لغة عالمية تتواصل من خلالها الثقافات والحضارات.