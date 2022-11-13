مركز جمعة الماجد ينظم جلسة عن «مملكة الكانم»

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ضمن مشاركته في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أول من أمس، جلسة حوارية حول كتاب المركز بعنوان «الحياة الاجتماعية في مملكة الكانم (479-788هـ/1086-1386م)»، شارك فيها مؤلف الكتاب الدكتور حسن حلمي أبوالفضل العسيري.

وقال الدكتور حلمي خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة في المركز شيخة المطيري: «تُعد مملكة الكانم الإسلامية من أهم الممالك التي ظهرت في وسط إفريقيا في العصر الإسلامى وتمثلها حالياً دولة تشاد ومحور قيام هذه المملكة هو انتشار الدين الإسلامى، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع كل دول وممالك العالم الإسلامى، لذلك كانت أهمية دراسة تلك المملكة».

وشهدت الجلسة تفاعلاً من الجمهور الحاضر. كما وقّع مؤلف الكتاب في ختام الجلسة نسخاً من كتابه للجمهور.