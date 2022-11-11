ميغان هيس: الأزياء الإماراتية تعكس تراث الدولة والتنوع الثقافي

أبدت الكاتبة ومصممة الأزياء العالمية ميغان هيس، إعجابها بالأزياء الإماراتية التقليدية التي تعكس تراث الدولة، وتبرز ملامح الثقافة المتوارثة فيها، وأشارت إلى أن وجودها في إمارة الشارقة أكبسها التعرف إلى المجتمع الإماراتي المتنوع، الذي يستقطب جنسيات كثيرة من العالم، وأن هذا التنوع يرسم لوحة رائعة من الأزياء التي تمثل مختلف الثقافات التي تحتضنها الدولة في ربوعها.

جاء ذلك في لقاء خاص مع الكاتبة والمصممة العالمية ميغان هيس، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تحدثت عن تجربتها في التأليف والرسم خلال جلسة بعنوان «الرسم في كتب الموضة»، وأدارتها جرازي يللا.

وأشارت ميغان إلى أن التصميم عالم يحتاج إلى الصبر، ومع ذلك فإن بعض الأفكار تأتي بشكل سريع، وهذا يعتمد على الشخصية وعلى التصميم نفسه وعلى الموضوع والتفاصيل التي يحتويها، لافتة إلى أن النظر إلى لوحة يرسمها طفل يمكن أن يكون مصدر إلهام لها بتصميم معين يحتمل أن يصبح له دور جمالي كبير في عالم التصميم.

وحول كتب الأطفال التي تنتجها ميغان، لفتت إلى أنها بعد أن رزقت بالأطفال، أصبحت تشتري لهم كتباً تقرأ لهم فيها قصص ما قبل النوم، ولكنها اكتشفت أن هذه الكتب تحتوي على مصدر إلهام كبير للمصمم.