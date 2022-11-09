«ليالي الفن دبي» رهان على الاستدامة من أجل عالم أفضل

تحت شعار «الاستدامة: الفن من أجل عالم أفضل»، تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» المرتقبة في نسختها الـ14 يوميّ 10 و11 نوفمبر الجاري إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية الرائدة والنابضة التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والمجتمع. ويركز شعار العام الجاري على التزام المركز بتعزيز ركائز الاستدامة، حيث يسعى الحدث لقيادة دفة الحوار حول الاستدامة في عالم الفن.

وتهدف فعالية أمسيات «ليالي الفن» إلى دعم المشهد الفني المزدهر في دبي وترسيخ مكانة المدينة مركزاً فنياً رائداً في المنطقة، ما يسلط الضوء على استمرار اهتمام المركز بهذا الجانب. وبدعم من مؤسسة «حبروش للفنون» مستشاراً فنياً، تستضيف الفعالية مجموعة من المعارض الفنية الدولية، والمزادات التي تديرها دور مرموقة على غرار أوبرا غاليري وكريستيز إلى جانب الموسيقى الحية.

كما يستضيف المركز حلقة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الفن»، لمتخصصين فنيين مرموقين أمثال ميغان كيلي هورسمان، المدير التنفيذي لدار «كريستيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ وجايلز ديلان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «أوبرا غاليري»؛ وسيلفان بي غالاند، مدير «أوبرا غاليري».

تستقطب أمسيات «ليالي الفن» في كل موسم نحو 4000 شخص، كما تستضيف كوكبة من الفنانين، وعشّاق الفن، وجامعي الأعمال الفنية ممن يجسدون التطور والنمو اللافت للمشهد الفني في المنطقة. وسيتضمن الحدث عروضاً ترفيهية حية، فضلاً عن إتاحة فرصة تذوق أشهى المأكولات في المطاعم المدرجة على دليل «غولت آند ميلاو» والحاصلة على نجمة «ميشلان» في قرية البوابة، وعبر أكثر من 350 من المطاعم والمقاهي المنتشرة في مركز دبي المالي العالمي.