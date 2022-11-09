قرّاء الغد يكتسبون مهارات الطباعة بالشاشة الحريرية

يواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 التي تستمر حتى 13 الجاري، تقديم عدد من ورش العمل للأطفال وطلبة المدارس وقرّاء الغد، بهدف توسيع مداركهم وتعليمهم أشياءً جديدة، من بينها ورشة عمل عن نشاط «الطباعة بالشاشة الحريرية».

والطباعة بالشاشة الحريرية أسلوب تستخدم فيه مادة نسيجية ومرسام للطباعة على أحد الأسطح مثل الورق أو القمصان أو الملصقات أو الفينيل أو الخشب، ويتم من خلاله تعليم الأطفال كيفية الطباعة لأي تصميم يرغبون في عمله. وتستخدم في الطباعة تقنيتان: الأولى بالورق والثانية بألواح بلاستيكية، وفي كل منهما تحضر الألوان ليتم طلاؤها على اللوح المستخدم والمثبتة فيه قطعة حريرية على أن يوضع تحتها إما اللوح الورقي أو البلاستيكي، بحيث ينعكس الشكل المراد طباعته عليها. وتعدّ الورشة نشاطاً يمكن تعليمه للأطفال بسهولة، بحيث يستطيعون القيام به في البيت بأبسط الوسائل، والهدف من هذا النشاط هو إضافة مهارات جديدة للأطفال توسع مداركهم وتساعدهم على الابتكار.