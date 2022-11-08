«الأبطال» يصلون إلى دبي.. استقبال استثنائي لوفود تحدي القراءة العربي

وصلت أمس إلى دبي وفود تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من منافسات الدورة السادسة، إذ سينظم الحفل الختامي بعد غد في أوبرا دبي لإعلان بطل التحدي والفائزين بلقب المدرسة المتميزة والمشرف المتميز وبطل الجاليات.

وكان فريق عمل تحدي القراءة العربي ومسؤولون وكوادر من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في استقبال 360 شخصاً ضمتهم وفود القادمين إلى دبي من مختلف الدول المشاركة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي.

وحظي نجوم تحدي القراءة العربي، والذين أتوا من 44 دولة، باستقبال استثنائي في مطار دبي الذي رحّب بوصولهم بختم مصمم خصيصاً لهم يحمل شعار تحدي القراءة العربي.

وشكّل مطار دبي نقطة البداية لبرنامج ترفيهي تثقيفي شامل أعده القائمون على تحدي القراءة العربي للمتأهلين النهائيين، بموازاة استعداداتهم للمنافسة الأخيرة على ألقاب هذه الدورة.

وضمت وفود تحدي القراءة العربي أبطال الدول العربية وأبطال الجاليات من 26 دولة غير عربية، بالإضافة إلى الـ10 الأوائل من كل دولة عربية وعدد من المشرفين ومسؤولي المدارس، علاوة على وفود النسخة الماضية من التحدي الذين سبق تكريمهم افتراضياً بسبب الجائحة.

من جهتها، رحبت مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، بزيارة الطلبة الأبطال من تحدي القراءة العربي إلى دبي للمشاركة في التصفيات النهائية للدورة السادسة من التحدي.

وقالت: «نحن على مشارف الحفل الختامي للدورة السادسة لإعلان بطل التحدي لهذه النسخة الأكبر في تاريخ التحدي.. 22.27 مليون مشارك تنافسوا على مستوى 44 دولة في هذه الدورة، والمتأهلون الذين وصلوا إلى دبي هم صفوة هؤلاء المتنافسين ونخبة القرّاء المتميزين على مستوى الدول والجاليات». وأضافت «نحن فخورون بهم وسعداء بالترحيب بهم في دبي وفي عدد من أبرز معالمها.. ونتمنى لهم كل التوفيق في التصفيات الختامية».

سارة النعيمي:

«المتأهلون الذين وصلوا إلى دبي صفوة المتنافسين في التحدي ونخبة القرّاء المتميزين على مستوى الدول والجاليات»

360

شخصاً ضمتهم وفود القادمين إلى دبي من مختلف الدول المشاركة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي.

22.27

مليون مشارك تنافسوا على مستوى 44 دولة في الدورة السادسة.

تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.