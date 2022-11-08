نسخة قرآنية نادرة.. صفحاتها من الذهب الخالص

تشهد أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب عرض نسخة مُذهّبة ونادرة من القرآن الكريم، إذ تُعد من بين أهم وأثمن المعروضات التي جذبت اهتمام الزوار وعشاق الكتب.

وتعد هذه النسخة الفريدة من نوعها إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة، ويعرضها ركن دار «أديفا» النمساوي الذي يقدم في المعرض أيضاً عدداً من روائع فن الخط الإسلامي والخرائط التاريخية القديمة. وقال المدير العام للدار دي بول ستروزل، إن «النسخة التي نعرضها تاريخية، إذ تعود إلى القرن الـ13 الميلادي، ووجدت في العراق، وتعد إحدى التحف الفنية، لأن أوراقها من الذهب الخالص». وأضاف أن سعر النسخة الواحدة يبلغ 500 ألف درهم، موضحاً أن هذا الفن يستمد قيمته من عودته إلى عصور قديمة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة فيه، وهي الذهب الخالص الذي يطلي كل الصفحات.

500

ألف درهم سعر النسخة من «المصحف الذهبي».