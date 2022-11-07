الناشرون يتحدثون عن واقع النشر العربي في معرض الشارقة للكتاب

قامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بجولة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعقد حاليا في دورته الـ41 في مركز إكسبو الشارقة.



شملت الجولة عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعالمية المشاركة والاطلاع على فعاليات المعرض المتنوعة.



كما تضمنت الجولة لقاء مع عددٍ من الناشرين الذين عرضوا تفاصيل عن واقع النشر في العالم العربي وما تقدمه هذه الدور من إصدارات وكتب ومراجع ومطبوعات في مختلف مباحث الثقافة والعلوم وبمختلف اللغات.



وأشادت الكعبي بالجهد الكبير الذي يبذله القائمون على تنظيم المعرض والذي يترجم تفوقه بالإقبال الكبير والواضح من قبل دور النشر المختلفة من جميع أنحاء العالم على المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي أحد أهم معارض الكتب في العالم.