نافذة على الرواية العربيّة الإفريقيّة في «الشارقة للكتاب»

التقت التجربتان السنغاليّة والنيجيريّة في فنّ الرواية العربيّة الإفريقيّة على أرض الشارقة، حيث استعرضتا عبر نافذة معرض الكتاب، واقع الأدب العربي وتحديداً فنّ الرواية في إفريقيا ممثلاً بالسنغال ونيجيريا، وذلك ضمن الجلسة الثقافيّة «واقع الرواية العربيّة الإفريقيّة» التي تناولت قراءات حول هذا المجال الأدبي في العصر الحديث، وأهم موضوعاته، وقدراته على التعبير عن قضايا المجتمع. واستضافت الجلسة كلاً من عمر لي، الكاتب والمؤلف السنغالي، وأحمد أبوبكر، الأديب والمحاضر النيجيري، فيما أدارها الدكتور عبدالقادر إدريس ميغا من مالي.