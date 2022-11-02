رضوى الشربيني وطارق الحربي ونجوم «المنصّات» في «الشارقة للكتاب»

تجمع فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب - التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 13 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم» - مجموعة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي العرب، متيحة للجمهور والزوّار فرصة لقائهم عن قرب، والاستماع إلى تجاربهم وخبراتهم.

وتتضمن فعاليات المعرض 30 ورشة عمل متخصصة في «منصّة التواصل الاجتماعي»، يشارك في تقديمها 10 ضيوف، كما تشهد مشاركة نخبة من مؤثري منصّات التواصل الاجتماعي، من أبرزهم: الدكتور خالد غطاس، وإيمان صبحي، ورضوى الشربيني، وطارق الحربي.

ويستضيف المعرض الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية، إلا أنها اكتسبت شهرة من خلال برنامج «هي وبس»، الذي تقدمه على قناة «سي بي سي»، وستشارك رضوى في جلسة نقاشية الأحد المقبل.

وتعدّ إيمان صبحي، صانعة محتوى برنامج «ماذا لو؟» على منصّة «يوتيوب»، واحدة من أشهر الشخصيات الشابة في مصر.

وانطلقت مسيرة المذيع والإعلامي السعودي طارق الحربي ببرنامج «سلامتك» التوعوي، وواصل مشواره في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وأنشأ الدكتور اللبناني خالد غطاس قناة على منصّة «يوتيوب»، ونجح في جذب ملايين المتابعين، بسبب تحفيزه وقدرته على الإقناع والطريقة الفكاهية التي يقدم بها النصائح لمتابعيه.