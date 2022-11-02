4 معارض فنية في وسط مدينة دبي

تستضيف منصّة «فاوندري»، الوجهة الإبداعية في وسط مدينة دبي، مجموعة من المعارض الفنية بمشاركة تشكيليين من جنسيات عدة، لاستعراض نماذج متنوّعة من خلال أربعة معارض.

وأشارت المنصّة إلى أن معارض موسم الشتاء تنطلق 23 الجاري مع أعمال التشكيلي الإماراتي خالد البنا، والرسام اللبناني مارك غيراغوسيان، ومشروع الذكاء الاصطناعي «SAAI»، الذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا والتجربة المشتركة متعدّدة الفنون من كازاخستان، إضافة إلى معرض جماعي رابع. وتستضيف صالة العرض (3)، خالد البنا، الذي يقدم أحدث أعماله الفنية تحت عنوان «Cycle»، التي تعتمد على مفهوم البناء والتفكيك، من خلال إعادة تدوير المواد الأكثر انتشاراً في العالم، إلى جانب إبداعاته الفنية في تداخل الصور المجمعة والاقتباسات الملهمة.

تقدم صالة العرض (4) مجموعة من اللوحات للرسام الواعد مارك غيراغوسيان، وهو حفيد الرسام التعبيري الشهير بول غيراغوسيان. وتجمع أعمال مارك بين الحداثة والتقاليد، وتتنقل بين الماضي والحاضر، لتشكل نماذج إبداعية بالألوان النابضة بالحياة، من خلال ضربات الفرشاة الإيمائية والصرامة التقنية.

وتخصص صالة العرض (5) لتقديم «SAAI» المشروع الإبداعي، الذي يجمع بين الفن والذكاء الاصطناعي. بينما تحتضن صالة العرض (8) أعمالاً تمثل مشروعاً جماعياً وتعاونياً للفنانين: دينا بايتاسوفا، وفريدريك نيسلن، ولويس سيبرين ريالز، وتاهميني مونزافي. ويتعاون المبدعون الأربعة، الذين ينسجون مزيجاً من الأشكال الفنية، باستخدام التصوير الفوتوغرافي ونفخ الزجاج والرسم، للكشف عن قوة الفنون وقدرتها الإبداعية.