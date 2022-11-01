«آيات مباركة وأقلام مبدعة».. رحلة مع أروع المخطوطات النادرة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

وتجوّل سموه في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 19 مارس 2023، ويقدّم باقة من المخطوطات القرآنية النادرة تضم ما يربو على 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية ولوحة وسجادة تعود جميعها إلى 14 قرناً، وتسلط الضوء على تأثير الحضارة الإسلامية كقوة موحدة ومصدر إلهام للثقافات المختلفة من الشرق الأدنى إلى الصين وجنوب شرق آسيا وإلى إسبانيا والمغرب.

وتتضمن المعروضات مخطوطاً قرآنياً من عام 1844 للخطاطة شريفة وحيدة ياقوتة، وصفحة يبلغ ارتفاعها نحو 1.7 متر من مصحف «باي سنقر» الذي يُعد الأضخم حجماً بين المصاحف في العصور الوسطى، ويعود تاريخه إلى عام 1400 ميلادية.

ويقدم المعرض كذلك مخطوطة من أقدم وأكبر مخطوطات القرآن المتبقية من «مصحف طشقند» الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي، بالإضافة إلى عدد آخر من المخطوطات القرآنية الضخمة التي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي والقرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي والتي توضح تاريخ الخط العربي وتكشف عن جوانب متعددة حول هذا الفن البصري لا تقف عند حدود النص الأساسي بل تسلط الضوء على اللمسات الفنية وحرفية وجماليات التصميم والمكان والزمان اللذين تم إنتاجها فيهما مدللة بذلك على التطورات المتتالية التي شهدها فن الخط.

ويعبّر المعرض الذي يُقام بالتعاون مع مجموعة الهلال التي بادرت إلى توفير هذه المقتنيات الثرية احتفاءً بعيدها الـ50، عن جهود هيئة الشارقة للمتاحف نحو رفع الوعي المجتمعي بتاريخ الخط العربي ودوره في إثراء المشهد الفني.

كما يشهد المعرض تنظيم عدد من الأنشطة التعليمية التي تعزز دور المتاحف كمساحات تعليمية، وتشمل مجموعة من ورش العمل العائلية التي تستمر طوال مدة المعرض، كما يضم الحدث بين جنباته قسماً فريداً للورش مثل «زخرف المصاحف» ويتيح للمشاركين فيها فرصة تعلم مبادئ الزخارف النباتية وعمل لوحتهم الفنية.

ويقدم ورشة «المزخرف الناشئ» التي تستهدف المهارات الفنية للفئات اليافعة من عمر 17-13 سنة ليستكشفوا أسرار رسم الزخارف وكيفية إعداد اللون الذهبي على زخرفتهم الخاصة، فيما تخصص للفئة العمرية من 18 فما فوق ورشة «كن أنت المزخرف» ويستمتع من خلالها المستهدفون بمجموعة مميزة من الزخارف القرآنية التي تم جمعها خلال الـ40 عاماً الماضية.

وحضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة زكي نسيبة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال حميد جعفر، ومدير عام هيئة الشارقة للمتاحف منال عطايا.

الزخرفة والتذهيب

يمكن لزوّار معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية تعلم أساسيات الزخرفة القرآنية والتذهيب كحرفة مميزة، إضافة إلى ورشة للفئة العمرية ذاتها بعنوان «من فنان إلى خطاط»، ويتأمل من خلالها المشاركون بالورشة روائع الخطوط العربية ومدى تألقها، لما تجمعه بين الحداثة وتعلم كيفية دمج الخطوط العربية المختلفة في لوحة فنية مبدعة، إلى جانب تنظيم جولة خاصة في المعرض والمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «الإسلام كمصدر الإلهام للثقافات المختلفة».

• 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية ولوحة وسجادة تعود جميعها إلى 14 قرناً بين جنبات المعرض.



• المعرض يضم صفحة ارتفاعها 1.7 متر من مصحف «باي سنقر» الذي يُعد الأضخم حجماً بين مصاحف العصور الوسطى.