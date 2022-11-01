رولا قادري تغني في الهواء الطلق بدبي

في الهواء الطلق بدبي، انطلقت الليلة قبل الماضية، فعاليات الموسم الشتوي في «سيتي ووك»، التي ستتضمن مجموعة من الحفلات المتنوعة، التي تسعى إلى تلبية أذواق الجمهور من كل الفئات. ويشارك في الحفلات فنانون عرب وأجانب، كما يشتمل الموسم على فعاليات ترفيهية، تحت عنوان «سيتي ووك Unplugged»، وسيصل عدد العروض الحية إلى 24 عرضاً.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر حتى 13 الجاري، إلى إتاحة الفرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بالعروض الحية في الهواء الطلق، إذ تتحول منطقة النافورة في «سيتي ووك» إلى مسرح ينبض بالحياة، وتستضيف مجموعة من المطربين والمنسقين الموسيقيين والفرق من أنحاء المنطقة.

وتستضيف العروض مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم، حلا الترك وعلاء وردي وفرقة حرقة كرت وألين لحود وبيغ سام وليا مخول، الذين سيقدمون عروضهم في نهاية الأسبوع الجاري. كما تشمل العروض دي جي سعيد مراد، وجين غيتز وألفي، ودي جي موي، ودانييل صايغ، وآخرين.

وأطلت الفنانة اللبنانية الشابة رولا قادري، في أولى الحفلات الموسيقية، وقدمت حفلاً غنائياً لجمهور دبي، معتمدة على تأدية العديد من الأغنيات التي قدمتها بصيغة «cover»، والتي حققت لها الانتشار. وبدأت رولا حفلها مع أغنية «بالبنط العريض» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومن ثم انتقلت إلى تأدية أغنيات شهيرة بلغات ولهجات عدة.

وتمكنت الفنانة الشابة من تقديم جرعة ترفيهية مميزة لزوار دبي، الذين تجمعوا حول النافورة التي تتوسط «سيتي ووك»، للاستمتاع بتأديتها أغنيات حققت شهرة واسعة، ومنها «عدى الكلام» للفنان سعد المجرد، و«إلى هنا» والتي طلب منها الجمهور أن تقدمها في نهاية الحفل مرة ثانية.

وقالت رولا قادري عن حفلها الأول في دبي لـ«الإمارات اليوم»: «أحب هذه المدينة، وأحب سمة الفرح التي تطبعها.. فدبي تتميز بكونها مدينة حافلة بالأضواء، وتحب الحياة، وتفتح أبوابها لجميع الزوار».

وأضافت «أسعدتني التجربة الأولى هنا، كما أسعدني تفاعل الجمهور خلال الحفل، وسعيدة جداً بأن تكون الانطلاقة في دبي بهذا الجمال».

وحول جديدها في الغناء، أشارت إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على التحضير لأغنيتين، واحدة منهما ستطرحها خلال الأسبوع المقبل، وهي خاصة بالترحيب بالوافدين، بسبب الاحتفالات التي تتزامن مع اقتراب موعد انطلاق مباريات كأس العالم في الدوحة.

وأوضحت أن الأغنية تعبر في معانيها عن روعة في دول الخليج التي فتحت جميعها أبوابها لتستقبل مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة المباريات.

برنامج غني

لا تقتصر الفعاليات الترفيهية التي تقدم في الموسم الشتوي في «سيتي ووك» على الموسيقى، إذ تمتد لعالم اللياقة، حيث ستقدم الوجهة لسكان وزوار دبي المهتمين بأنشطة اللياقة برنامجاً غنياً، يتضمن دروساً في «زومبا» وغيرها من تدريبات اللياقة البدنية، التي ستشكل تحدياً للمشاركين، وتضمن تفاعلهم، وذلك كل جمعة وسبت.