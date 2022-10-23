رحلة مع الضحك في «معرض الكتاب».. مع «شقة لندن» طارق العلي

تأخذ فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في الثاني من نوفمبر المقبل، الجمهور في رحلة مع الضحك والترفيه، عبر مسرحية «شقة لندن» في عرض مسرحي فكاهي هو الأول من نوعه، الذي يُوجّه للفئة العمرية من سن 18 فما فوق خلال الحدث.

وتعدّ «شقة لندن»، التي يستمر تقديمها على مدار ثلاثة أيام بين الثالث والخامس من نوفمبر المقبل، مسرحية ذات طابع كوميدي اجتماعي ترفيهي هادف، وهي حافلة بالمشاهد والأحداث التي تدور داخل شقة وتتقاطع مع العديد من القضايا الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من النجوم، منهم طارق العلي وإلهام الفضالة وجمعة علي. وقالت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني: «نحرص دائماً على استقطاب جميع أفراد المجتمع بكل شرائحه، فارتأينا هذا العام أن نقدم عرضاً ترفيهياً للكبار، حتى نضمن أن ينالوا بدورهم جرعة من الترفيه والضحك في قالب اجتماعي يسلط الضوء على قضايا مجتمعية هادفة».