«اتصالات لكتاب الطفل» تكشف عن قائمتها القصيرة

كشفت «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، التي تبلغ قيمة جائزتها 1.2 مليون درهم، عن الكتب التي وصلت إلى القائمة القصيرة، وتضم 16 إصداراً من ثماني دول عربية وأجنبية، يتنافس مؤلفوها على الفوز بجوائز الدورة الـ14 من الجائزة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة «اتصالات من &e»، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.

جاء الكشف عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر صحافي نظمه المجلس في «بيت الحكمة» بالشارقة، بحضور عبدالعزيز تريم، المدير العام لـ«اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وكشفت العقروبي، خلال كلمتها في المؤتمر، أن الجائزة استقبلت هذا العام 276 ترشيحاً من 20 دولة من مختلف بلدان العالم، بمشاركة 179 مؤلفاً، و171 رساماً، و79 ناشراً، وحظيت دولة الإمارات بالنصيب الأكبر من هذه المشاركات، بواقع 96 ترشيحاً.

وقال عبدالعزيز تريم: «تنطلق جائزة اتصالات لكتاب الطفل من الإمارات لتنهض بأجيال الغد وقادة المستقبل، وتطور معارفهم وترتقي بها، لتواكب تطلعات الأطفال في إيجاد بيئة معرفية تكون القراءة ركيزة أساسية فيها».

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» خمسة إصدارات، وتتضمن: «دانتيلا»، «صياد السمك»، «كيف تشعر اليوم»، «لا تترك يدي»، و«مرة واحدة».

وتشهد فئة «الكتاب المصوّر» منافسات خمسة إصدارات أيضاً، وتشمل كلاً من: «أمنية أماني»، «خلف الجدار»، «رسالة جرو صغير»، «قصة الأختين هنا وشفا»، و«مملكة الأناتيخ».

أما عن فئة «كتاب ذو فصول» فترشح للقائمة القصيرة ثلاثة إصدارات، وتضم: «سندراني غواصة الأعماق»، «عش جديد»، «همس الأشجار».

وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة كتاب اليافعين ثلاثة إصدارات، وهي: «45 ساعة تحت الثلج»، «سأبدأ الآن هل تسمعينني»، «نجمة الصباح».

أما فئة الكتب المصورة (كوميكس) فسيعلن عنها خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.

مروة العقروبي:

«المشاركات الخارجية مؤشر إلى حضور كتاب الطفل العربي عالمياً».

عبدالعزيز تريم:

«الجائزة تؤمن بقدرات الإنسان، وتسعى لتنمية مواهب أجيال المستقبل».