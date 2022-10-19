1000000 درهم للارتقاء بـ «أبوالفنون» في الإمارات

كشفت وزارة الثقافة والشباب عن رصدها منحاً تصل إلى مليون درهم، ضمن مبادرة «أبدع مسرح»، التي أطلقتها الوزارة أمس، بهدف إثراء الفن المسرحي في الدولة، وتعزيزه باعتباره من ركائز القطاع الفنّي والإبداعي، عبر توفير الدعم المالي واللوجستي، وإيجاد بيئة داعمة لاستقطاب المزيد من المواهب والكفاءات، وتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من 200 مبدع في المجال المسرحي، وأن يصل صداها إلى أكثر من 10 فرق مسرحية محلية، وأن تتيح المجال لما يزيد على 12 عرضاً متجولاً إقليمياً ودولياً والتعريف بإبداعات الفنون الإماراتية، وتنشيط قرابة 10 مرافق محلية في هذا الإطار.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «نحرص في الوزارة على وضع استراتيجيات وخطط نوعية تسهم في الارتقاء بواقع العمل المسرحي المحلي، ونبذل مختلف الجهود في سبيل توفير بيئة داعمة للفرق المسرحية في الدولة تمكّنها من مضاعفة إنتاجاتها، وتشجّعها على انتهاج أسلوب عمل تعاوني مبتكر يفضي إلى تقديم أعمال مسرحية ذات جودة ونوعية عالية قادرة على جذب اهتمام الجمهور المحبّ للمسرح من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت: «تهدف مبادرة (أبدع مسرح) إلى التركيز على نوعية المنتج المسرحي، ودعم المواهب الإبداعية في هذا المجال، وتوفير مختلف أشكال الدعم ليبقى المسرح عنصراً أساسياً وفاعلاً في الحراك الفنّي والإبداعي المحلّي، وركيزة نوعية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي يمتلك تأثيراً فاعلاً على صعيد الاقتصاد الوطني كونه يتيح المزيد من فرص العمل، ويشجّع السياحة الثقافية، ويلفت الانتباه لاهتمام الدولة بهذا الفنّ الذي يعدّ ركيزة أساسية في القطاع الفنّي».

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه المنح سنوياً، وستكون هناك لجان متخصصة من الوزارة مهمتها متابعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط وآليات العمل المقررة.

تسهيلات

وتضم المبادرة، التي تأتي بالشراكة مع كل من طيران الاتحاد، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، برنامجاً خاصاً للمنح، إلى جانب برنامج آخر خاص بتقديم تسهيلات للعاملين في مجال المسرح، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية السنوية على الفرق والجمعيات، وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل استمرار وغزارة إنتاجهم الإبداعي، وتشمل هذه التسهيلات: إعفاء الجمعيات والفرق المسرحية من رسوم تأجير المساحات في المراكز الإبداعية التابعة للوزارة، لتخفيف العبء المالي، وتشجيع الفرق المسرحية على الأداء خارج الموسم المعتاد للوصول إلى جمهور أوسع، وزيادة دخلهم مع دعم المزيد من الإنتاج الإبداعي في الدولة، إلى جانب ذلك سيتم دعم الجمعيات والفرق المسرحية في مجال التسويق لإنتاجاتهم الجديدة عبر قنوات الوزارة لإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى أكبر جمهور ممكن، والتفرغ للعمل الإبداعي، إضافة إلى توفير المساحات المكتبية للجمعيات والفرق المسرحية في المراكز الإبداعية التابعة للوزارة مجاناً، لإدارات الجمعيات والفرق المسرحية لتسهيل إنتاجهم الإبداعي، والتعاون معهم على تنشيط الحركة المسرحية في الدولة، فضلاً عن تنشيط وتفعيل دور عمل هذه المراكز.

منح

ويضمن البرنامج الخاص بالمنح في المبادرة أربع منح تدعم الجمعيات والفرق المسرحية في الدولة، بهدف تطوير مواهبهم وتنمية جمهورهم محلياً ودولياً، ومواصلة الجهود لتطوير واقع المسرح بشكل عصري مستدام، وهي: منح للجولات الخاصة بالعروض المسرحية داخل دولة الإمارات، إذ سيتم دعم جولات العروض المسرحية المنتجة حديثاً (التي لم يمض عليها أكثر من عامين)، بتنظيم من جمعيات النفع العام أو الفرق المسرحية المسجلة في الدولة بمنح بقيمة 30 ألف درهم للعرض الواحد، حيث سيكون هناك ما لا يقل عن تسعة فائزين بها، وتهدف هذه المنحة إلى دعم العروض المسرحية الإماراتية للقيام بجولة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز من قدرة الفرق المسرحية على الوصول إلى جمهور واسع، ويتيح للمسرح القيام بدوره الإيجابي البناء في المجتمع، وتعزيز قاعدة جمهوره المحلي.

وسيتم تقديم منح للمشاركة في المهرجانات الدولية الخارجية على المستوى العربي والإقليمي، للعروض المسرحية المنتجة حديثاً (التي لم يمض عليها أكثر من عامين)، بتنظيم من جمعيات النفع العام أو الفرق المسرحية المسجلة في الدولة، وقد رُصِدت لها مبالغ مالية بقيمة 100 ألف درهم، تمنح لما لا يقل عن ثلاثة فائزين.

تطوير مهارات

توفر المبادرة منحة خاصة للمواهب من الأفراد والفرق المسرحية في الإمارات، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، إذ تسهم المنحة في تحفيز الفرق المسرحية أو الأفراد على الالتحاق ببرامج بناء القدرات المتخصصة، ودعم الأفراد للتقدم للحصول على فرص الإرشاد أو الإقامة المسرحية، إلى جانب تدريب وتطوير المهارات المسرحية داخل الدولة لمواكبة الاتجاهات الدولية للمسرح المعاصر، إذ رصدت مبالغ خاصة للمنحة تتراوح بين 5000 و25 ألف درهم للبرامج داخل الدولة، على ألا يقل عدد الفائزين بها عن أربعة، وبين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم للبرامج الخارجية التي لن يقل عدد الفائزين بها عن اثنين.

• 200 مبدع في المجال المسرحي سيستفيدون من المبادرة.