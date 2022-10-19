لوحة نادرة لدا فنشي في الذكرى الخامسة لتأسيس «لوفر أبوظبي»

احتفالاً بالذكرى الخامسة لتأسيسه، استعار متحف اللوفر أبوظبي من اللوفر باريس قطعة فنية استثنائية، تُعد من أشهر روائع عصر النهضة، وهي لوحة ليوناردو دا فينشي «القديس يوحنا المعمدان»، ومن المقرر أن تُعرض هذه اللوحة في صالات العرض الدائمة في اللوفر أبوظبي ابتداءً من 15 نوفمبر 2022 ولمدة عامين.

وتجسّد هذه اللوحة التي أبدعها ليوناردو دا فينشي ذروة إبداعات عصر النهضة بأكمله، وتعتبر واحدة من أشهر لوحات متحف اللوفر الفرنسي. ظلّت هذه اللوحة غير مكتملة بعد وفاة رسامها، حيث كانت في حيازة شخصيات بارزة للغاية، مثل الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا، وعقبه ملك فرنسا لويس الرابع عشر، وذلك قبل انضمامها إلى مجموعة مقتنيات متحف اللوفر عقب افتتاحه في عام 1793.

شرع ليوناردو دا فينشي في رسم لوحة «يوحنا المعمدان» في أوائل القرن الـ16 في مدينة فلورنسا الإيطالية، ولا يُعلم ما إذا كان الفنان قد اختار موضوع هذه اللوحة بنفسه أو أنه قد كُلّف به، فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، لم يُغفِل ذلك النابغة الإيطالي أبداً إتقان أدق تفاصيل لوحاته التي تميزت بعناصر رمزية وتجريبية، إضافة إلى مهارة الأسلوب، ما جعل من اللوحة تجربةً فنيةً غامرةً بحق.

تمثل اللوحة نموذجاً مثالياً للجمال، إذ تتميز بابتسامة رقيقة، كما تذكِّرنا بأعمال دا فينشي الأخرى، مثل لوحتَي. ويَستحضِر شكلُ الجسم المنبثق من الظلام بتفاصيله ذات الانحناءات، وكأن صورته قد التُقطت في حينها، مشهدَ شعلة رقيقة تتمايل فوق شمعة في ظلمة الليل.

وقال رئيس متحف اللوفر أبوظبي، محمد خليفة المبارك، إن «وصول هذا العمل الفني الرائع من متحف اللوفر يعدّ خير مثال على مدى عُمق وتميّز تعاوننا طويل الأمد، حيث يحظى زوار اللوفر أبوظبي بفرصة لا تُفوَّت للتفاعل مع تفاصيل عمل فني متميز، يجسّد لحظة استثنائية في التاريخ، ونراه الآن يشكل ملامح فصل تاريخي في قصة المتحف الكبرى».