«الكويت المسرحي» قبل موعده.. بسبب كأس العالم

تنطلق الدورة الـ22 من مهرجان الكويت المسرحي الأسبوع الجاري بدلاً من الموعد المعتاد في ديسمبر المقبل، بسبب نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال مدير المهرجان فالح المطيري، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الموعد السنوي للمهرجان في ديسمبر يتعارض مع استضافة قطر للمونديال «ما سيؤدي إلى قلة الجمهور، وصعوبة استضافة الضيوف من دول مجلس التعاون والوطن العربي لحضور المهرجان».

وسينظم المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 الجاري، بمشاركة سبعة عروض على مسرح الدسمة.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف عيسى الأنصاري، إن «المهرجان نشاط ثقافي حقيقي، وليس عادة سنوية»، مؤكداً أن المسرح مؤسسة تنويرية لها دور أصيل في الارتقاء بالعقول، وتغيير الصورة النمطية في المجتمع، من خلال تقديم أداء مسرحي راق يناقش العديد من القضايا المجتمعية، ويقدمها بصورة تصل للناس.

ويكرّم المهرجان هذا العام مجموعة من الممثلين، هم إبراهيم الحربي وسمير القلاف وعماد العكاري ومبارك ماجد سلطان وياسر العماري وناصر كرماني ومحمد راشد الحملي وعبدالناصر الزاير والناقدة ليلى أحمد.