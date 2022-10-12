معرض الشارقة للكتاب على الأبواب.. تفاصيل العرس الثقافي و13 يوماً مع المعرفة

يلتقي 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، ليشاركوا في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة، في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، خلال الفترة من الثاني وحتى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويحتفي المعرض بإيطاليا ضيف شرف خلال دورته الجديدة، وينقل لجمهوره وضيوفه من خلال برنامج حافل يغطي محاور الثقافة الإيطالية عبر فعاليات تتوجه إلى مختلف الفئات والاهتمامات، وتقدم صورة شاملة وحية عن المشهد الإيطالي وما يتميز به من غنى حضاري وثقافي وفني.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اليوم الأربعاء للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة: «حين يُذكر (معرض الشارقة الدولي للكتاب) يحضر (مشروع الشارقة الثقافي الكبير) وهذا يجعلنا فخورين كثيراً، لأننا في الشارقة نجني ثمار غرس زرعه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل أكثر من 40 عاماً وظل يرعاه ويعتني به عاماً بعد آخر حتى وصلنا لليوم الذي نجني ثمار هذا الغرس».

وأضاف: «بدأ المعرض حاضناً لبضع دور نشر ومئات الزوار، وها هو اليوم يستضيف أكبر عدد من الناشرين في تاريخه، بواقع 2213 ناشراً، فأصبح المعرض الأول على مستوى العالم في بيع وشراء حقوق النشر في عام 2021، والوصول إلى هذه المرتبة لم يكن يوماً غاية للشارقة، إلا أن ما وصل له المعرض يعد استحقاقاً لما بناه صاحب السمو حاكم الشارقة».



من جهته، قال القنصل العام لإيطاليا في دبي جوزيبي فينوشيارو: «نشعر بالسعادة لاختيار إيطاليا ضيف شرف للمعرض في دورته الـ41، ففي هذا تأكيد لعمق العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والإمارات على مختلف الصعد، لاسيما في القطاع الثقافي والأدبي».

بينما أكد المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد خلف، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يجسد نموذجاً للمشاريع المؤمنة برسائل ثابتة ورؤى حكيمة، فقد ظل منذ 40 عاماً يتسع ويكبر ويقدم الثقافة الإماراتية والعربية بالصورة التي تليق بها أمام ثقافات العالم.

وأشار إلى أن «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تفخر بكونها شريكاً إعلامياً لمنجز وحدث كبير بحجم معرض الشارقة الدولي للكتاب، فنحن نرى في مشروع الشارقة الحضاري نهراً قوياً، كلنا فيه روافد ندعم جريانه، ونعمل ليظل متدفقاً ومعطاءً وعذباً بكل أهدافه وتطلعاته».

من جانبه، استعرض مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني، جدول الفعاليات المتعلقة بمشاركة الناشرين في دورة المعرض لهذا العام، إذ يشارك 1298 دار نشر عربية، و915 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً الإمارات ومصر ولبنان، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا، ويعرض كل المشاركين ما يزيد على 1.5 مليون عنوان، على مساحة تصل لأكثر من 18 ألف متر مربع.

ويشهد المعرض مشاركة دور نشر من 10 دول تشارك للمرة الأولى: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفليبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلندا، وهنغاريا.

