تصفيق حارّ في استقبال الفائزة بـ«نوبل الآداب»

احتفت نيويورك أمس بالروائية الفرنسية أنّي إرنو التي فازت مؤخراً بجائزة نوبل للآداب. وكُرمت الكاتبة التي ترجمت مؤلفاتها إلى الإنجليزية ودُرِّسَت خلال الأعوام الـ30 الماضية في الولايات المتحدة، في المركز الثقافي الفرنسي، وواكبت مع نجلها عرض فيلمهما الوثائقي العائلي في مهرجان المدينة.

وقوبلت إرنو بتصفيق حار وقوفاً من 300 شخص على الأقل، غالبيتهم من النساء، خلال مؤتمر نظم في «فيلاّ ألبرتين» في نيويورك التي تضم الخدمات الثقافية للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة.

وقالت آني إرنو (82 عاماً) في كلمة ألقتها بالفرنسية وتُرجمت إلى الإنجليزية: «لقد كان الأدب قوتاً لي منذ طفولتي... وأعرف أن القراءة والكتب جزء من حياتي. فمن خلال الكتب أولاً، حلمت بحياتي».

وأفردت صحف نيويورك ومجلات على غرار «نيويورك تايمز» و«نيويوركر» تغطية واسعة منذ الخميس الماضي لإنجاز إرنو التي تشكّل موضوع دراسة في الأوساط الفكرية والأكاديمية الأميركية.

وكوّنت أعمال إرنو صورة دقيقة لمشاعر الكاتبة التي واكب تطورها تحوّلات المجتمع الفرنسي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي نحو 20 قصة، تناولت الكاتبة تأثير الهيمنة الطبقية والعشق، وهما موضوعان طبعاً مسار حياتها كامرأة عانت تبعات أصولها الشعبية. وتواصل إرنو زيارتها لنيويورك التي تعد من الأبرز ثقافياً بين المدن الأميركية،