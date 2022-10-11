معرض ضوئي يبرز جماليات الحرف العربي

تجوّل العويس والقصير في أروقة المعرض الذي يبرز جماليات الخط العربي عبر رؤية تصويرية مغايرة، حيث يعكس تجلّيات الحرف العربي في صور غزيرة بالإبداع، ويظهر تداخل الضوء مع الحرف بحيث تتبيّن جماليات الخطّ من زوايا إبداعية متنوّعة.

يقدّم معرض «ضياء الخط العربي» الذي ينظم ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، 40 عملاً لـ29 مصوراً يبرزون جماليات الخطّ من زوايا إبداعية متنوّعة.

ومن المشاركين في المعرض - الذي افتتحه رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير ملتقى الشارقة للخط محمد إبراهيم القصير، في مكتبة الشارقة - هديل بن لمبارك، وأحمد آل علي، وطاهري عبدالسلام، وحسين محمود علي، ومحمد ماهر السيد، وحسين سعيد آل هاشم، ونجاة الفاضل، وعبداللطيف بادنجي، وخالد البلوشي، وبلال خالد التلاوي، ومجدي قريقع، وتوما سمير. وكان اتحاد المصورين العرب قد نظم مسابقة فاز فيها خمسة مصوّرين عرب جرى اختيار أعمالهم بتأنٍّ، إذ تطابقت الصور المقدَّمة مع فكرة شعار ملتقى الشارقة للخطّ: «ارتقاء».

وضمت قائمة الفائزين: سالم سرحان عامر في المركز الأول، وحسين علي العامري في المركز الثاني، في حين نال المركز الثالث مجدي قريقع، فيما جاءت الجوائز التقديرية لكلّ من: أحمد داوود، وعمران الأحمد. وكرّم العويس والقصير الفائزين بتسليمهم شهادات تقديرية، احتفاءً بما قدموه من إبداعات تحاكي جماليات الخط العربي.

• 40 عملاً لـ29 مصوراً يبرزون جماليات الخطّ من زوايا متنوّعة.