يوغا ونجوم وشروق وغروب.. وسط طبيعة مليحة الخلّابة

أعلن مركز مليحة للآثار، الوجهة الترفيهية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن تنظيم جلسة يوغا حصرية للسيدات، تجمع بين الضيافة والأنشطة الترفيهية.

وستُعقد الجلسة التي تديرها أخصائية اليوغا في موقع التخييم الصحراوي البكر في مليحة السبت المقبل، مع برنامج خاص يتضمن عشاء شواء، وجلسة مشاهدة النجوم، وأنشطة مشوقة على الطرق الوعرة.

ويمكن للضيفات الاختيار من بين المشاركة في جلسات «الغروب» أو جلسات «ليلة اليوغا»، بما يتناسب مع المدة الزمنية التي يفضّلنها. وتبدأ جلسة يوغا «وقت الغروب» في الساعة 4:30 مساءً، وصممت لتكييف جسمك وعقلك مع غروب الشمس من خلال تقنيات التأريض، والحركات الذهنية، والتنفس المنظم.

بعد ذلك، تبدأ جلسة لمشاهدة النجوم، إذ يمكن استكشاف روائع السماء ليلاً عبر التلسكوب بمساعدة خبراء الفلك والكواكب. وتنتهي الجلسة بحلول الساعة 9:30 مساءً، بعد جلسة استرخاء مع يوغا النيدرا حول موقد النار.

أما «ليلة اليوغا» التي تستمر إلى صباح اليوم التالي، فتقدم للسيدات فرصة للاستمتاع بالتأمل وقضاء الليل تحت النجوم في موقع المخيم الصحراوي، والاستيقاظ للمشاركة في جلسة يوغا الأشتانغا المليئة بالطاقة والاسترخاء عند شروق الشمس.

كما ستشمل الجلسة جولة قيادة صباحية على الطرق الوعرة في صحراء مليحة التاريخية، وعروض يوغا الغروب الخاصة.

يشار إلى أن مركز مليحة للآثار يشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة الترفيهية، ويُعدّ من بين أهم مواقع التاريخ الطبيعي والمواقع الأثرية في المنطقة.