«عالم كارولينا».. رحلة في مخيلة فنانة طفلة بـ «كانفاس» دبي

يقدم مركز «كانفاس» وهو وجهة إبداعية جديدة في دبي فرصة للتقاطع مع تجارب فنية من منظور مختلف بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، وفي مشروعه الجديد يحول الأعمال الفنيّة للفنانة كارولينا سافوليت البالغة من العمر 12 عاماً إلى عرض استثنائي بعنوان «عالم كارولينا»، يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، ويُقدم معرض فن الفيديو أعمالاً تصور عالم الفتاة المتخيل من حبها للجمال والطبيعة والحيوانات.

«عالم كارولينا» عرض مميز يُجسد تجربة استثنائية مدتها 20 دقيقة، وسيتاح للزوار الدخول إلى غرفة المعيشة الخيالية، حيث تمّ ابتكار لوحات الفنانة اليافعة. يوفر العرض جولة افتراضية للاستوديو الفني الخاص بها وهروباً إلى عالم خيالي مصور في لوحاتها الزيتية. تعكس الأعمال الفنية الفردية الثمانية التي سيتم إعادة إحيائها، أسلوب الفنانة ولمساتها المزدهرة، حيث تتضمن تلك اللوحات شخصيات أنثوية وحيوانات تشبه الحكايات الخيالية وأنماط هندسية وألوان نابضة بالحياة. يروي العرض حكاية مستوحاة من الفن ويرافقها مقطوعة موسيقية لعازف البيانو المعاصر الشهير بالاش هافاسي.

ولدت كارولينا سافوليت، إحدى أصغر الرسامين في عصرنا، في بودابست، المجر في عام 2010 وتقول: «منذ الصغر وأنا أؤمن بضرورة التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة والحيوان من خلال فنّي، وهذا هو سبب ظهور الزخارف بكثرة في أعمالي. أتاح لنا التعاون مع كانفاس إعادة ابتكار أعمالي وتقديمها بشكل مختلف. يعد عرض الفيديو وسيلة رائعة لعرض أعمالي الفنية لشباب اليوم المهووسين بالتكنولوجيا وتزويد المشاهدين الأكبر سناً بنافذة تطل على خيال فتاة يافعة مثلي».

ويُعد كانفاس مركزاً مبتكراً يجمع بين الفن والتكنولوجيا السمعية والبصرية المتطورة، يضيف المزيد من التألق إلى المشهد الفني المزدهر في دبي حيث إنه يوفر بيئة فنية تحتضن مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، بما في ذلك الأعمال الفنية التقليدية والرقمية.