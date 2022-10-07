«دبي للثقافة» تطلق الموسم الثالث من «التعلم الإلكتروني»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق الموسم الثالث من «مبادرة التعلم الإلكتروني» بالتعاون مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، لتوفير فرص التطوير المهني لأعضاء المجتمع الإبداعي في الإمارات عبر منصة «لينكدإن» التعليمية، داعيةً جميع المهتمين من المبدعين وروّاد الأعمال الإبداعية إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من الدورات وورش العمل المصاحبة لها؛ لصقل وتعزيز مهاراتهم وتطوير أعمالهم.

وابتداءً من هذا الشهر، سيتمكن المبدعون من إكمال وتتبع الدورات المتعلقة بمجالاتهم واهتماماتهم من خلال التسجيل في المنصة التعليمية والاستفادة من أكثر من 16 ألف دورة من الدورات التدريبية الخاصة بإدارة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية التي تتيحها المبادرة مجاناً عبر منصة «لينكدإن» التعليمية.

وقالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في دبي للثقافة، شيماء راشد السويدي: «تأتي الشراكة بين الهيئة و(لينكدإن) في عامها الثالث ضمن إطار جهود الهيئة لتوفير منصات وبرامج رقمية رائدة لتنمية المواهب الإبداعية في الإمارات، حيث ساندت أفراد المجتمع الإبداعي على مدار العامين الماضيين في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، ومكّنتهم من الوصول افتراضياً إلى عدد كبير من الدورات والمواد التعليمية المتخصصة من منازلهم». وأضافت السويدي: «نطمح في هذا العام إلى مواصلة دعم الراغبين في الحصول على المعرفة وتطوير المهارات أينما كانوا في جميع أنحاء الدولة من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات المبتكرة التي يسهل الوصول إليها، وذلك كجزء من رسالتنا في دعم منظومة بيئية تشجع على نمو المواهب الناشئة وتمكينها لتطوير وإدارة أعمالهم الإبداعية في دبي، وصولاً إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وفي جديد النسخة الثالثة من مبادرة «التعلم الإلكتروني»، سيتم تنظيم ورش عمل هادفة إلى تعزيز معارف المبدعين حول المجالات الإبداعية والمهنية بالتعاون مع «لينكدإن» وجامعات ومؤسسات فنية وثقافية في دبي. وتتمحور موضوعات هذه الورش حول كيفية إنشاء ملف سيرة ذاتية احترافية على منصة «لينكدإن» يمكن المبدع من استعراض خدماته ومهارته الإبداعية لشبكة من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية الموجودة على المنصة، وأيضاً استعراض الخيارات التعليمية التي توفرها المبادرة.

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ألف دورة مجانية لدعم المبدعين في الإمارات.