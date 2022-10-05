بمناسبة المولد النبوي لـ3 أيام.. مدائح وعروض خاصة في مدينة إكسبو دبي

تشهد مدينة إكسبو دبي فعاليات عدة في ذكرى المولد النبوي الشريف، تشمل فقرات تراثية وشعبية وعروضاً ضوئية تمتد على مدار ثلاثة أيام من الجمعة حتى الأحد المقبلين.

وتبدأ الفعاليات التي تمتد من السادسة والربع إلى التاسعة مساء، في ساحة الوصل بفن «المالد» التراثي الذي ينشد المشاركون فيه الذكر والمدائح النبوية ويروون قصصاً من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وستضيء قبة ساحة الوصل عروض خاصة بهذه المناسبة. بينما ستكون هناك عروض للفنون الإماراتية التقليدية في مواقع مختلفة عبر مدينة إكسبو دبي.