«أكاديمية الفنون الأدائية» تفتح باب التسجيل للمبدعين

فتحت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية باب التسجيل للعام الدراسي الجديد، وأطلقت برنامجها الشامل للمقابلات وتجارب الأداء الحية وفعاليات اليوم المفتوح وورش العمل والدروس التعليمية والجولات الاستكشافية في الأكاديمية، إضافة إلى فعاليات التواصل وتعزيز العلاقات والإنتاجات الفنية الملهمة.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية، البروفيسور بيتر بارلو: «توفر الأكاديمية للطلبة فرصة مميزة لدراسة الفنون الأدائية وممارستها واحترافها، والإسهام في تطوير مشهد الأداء الفني الاحترافي في المنطقة. ونتطلع للترحيب بالدفعة الجديدة من المواهب في الأكاديمية».

وأضاف «نتطلع لاحتضان المواهب وتعزيزها، ودعم مسيرتها الفنية والاحترافية».