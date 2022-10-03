ملتقى الشارقة للخط.. موعد مع 718 عملاً فنياً

تنطلق بعد غد (الأربعاء) فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط التي تنظم تحت عنوان «ارتقاء» وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 718 عملاً فنياً لـ231 مبدعاً من حول العالم، و219 فعالية من معارض وورش فنيّة ومحاضرات وندوات تستضيفها دائرة الثقافة مع أكثر من 20 جهة ومؤسّسة في الشارقة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير ملتقى الشارقة للخط محمد إبراهيم القصير، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة: إن «الملتقى وهو يصل إلى دورته العاشرة يؤسس لحدث فني عالمي يجتمع في الشارقة التي أصبحت مركزاً ثقافياً وفنياً للكثير من المبدعين حول العالم».

وأوضح أن الجمهور على موعد مع 219 فعالية من معارض وورش فنيّة ومحاضرات وندوات تستضيفها دائرة الثقافة مع أكثرَ من 20 جهة ومؤسسة في الشارقة، ومنها: بيت الحكمة في الشارقة وساحة الخط والجامعة القاسمية وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الإمارات للتصوير الضوئيّ واتحاد المصوّرين العرب، وغيرها من الجهات.

ومن أبرز الفعاليات التي يحتضنها الملتقى معارض فنية وخطية متنوعة تبلغ 29 معرضاً لـ231 فناناً يمثّلون 27 دولةً منها: الإمارات والكويت والعراق وسورية والسعودية ومصر والجزائر وكندا وتركيا والأردن والهند وباكستان وليبيا وإيران وإندونيسيا وتونس وجزر القمر واليابان والنرويج وغيرها من الدول.