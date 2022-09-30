«كلمة» يصدر الترجمة العربية لرواية «غبار»

صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة رواية: «غبار» للكاتبة الألمانية: سفنيا لايبر، والتي نقلها إلى العربية سمير جريس.

وفي «غبار» تروي سفِنيا لايبر (من مواليد 1975)، حكاية يوناس بلاوم الذي قضى طفولته في المملكة العربية السعودية بعد أن حصل أبوه الطبيب على وظيفة هناك. وهناك تختفي ذات يوم سميون، شقيقته الصغرى، ثم تظهر بعد أيام عدة وهي تعاني اضطراباً نفسياً. عندئذ تقرر العائلة العودة إلى ألمانيا على وجه السرعة.

وفي صيف 2014 يسافر يوناس – الذي أضحى هو أيضاً طبيباً – إلى الشرق الأوسط مرة ثانية، وتحديداً إلى عمّان ليزور صديقه بسّام الذي يعمل هناك. وهناك يُعهد إليه برعاية صبي يذكره بالخسارة الكبرى التي عاناها في حياته: خسارة شقيقته. حيث تروي سفنيا لايبر هذه الكارثة الفردية المتشابكة مع كارثة منطقة بأكملها: حروب المنطقة، والصراع العربي الإسرائيلي، وحرب أفغانستان.

هذه الرواية ذكية وشاعرية ومرهفة، مفعمة بالصور والرموز والإشارات والإحالات، وهي تلمح في كثير من الأحيان أكثر مما تصرح. إنها رواية تأخذ القارئ إلى فضاء رحب، ما بين ألمانيا، والسعودية، والأردن، والأراضي الفلسطينية، وأفغانستان، مثيرةً تأملات عميقة حول العلاقة بين الغرب والشرق، وحول هوية الإنسان وطرق تشكلها.

ولقيت رواية «غبار» حفاوة نقدية لافتة في الصحافة الناطقة باللغة الألمانية، فكتب باول ياندل في صحيفة «نويه تسوريشر» السويسرية: «في الرواية تسطع أسئلة وجودية ويبرق ذكاء مدهش. هذه رواية لا تريد أن تضحي بقيمتها من أجل واقعية سطحية».