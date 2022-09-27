500 موهبة في مسابقة «كل شيء يبدأ معي»

أعلن بنك الفجيرة الوطني أسماء الفائزين في الدورة الثانية من «مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطني لعام 2022»، والتي نظمت تحت شعار «كل شيء يبدأ معي»، وشهدت مشاركة أكثر من 500 فنان وموهبة في دولة الإمارات.

وعرضت المسابقة في حفل نظم في نادي كابيتال كلوب بمركز دبي المالي العالمي، مؤخراً، أفضل 13 عملاً، إذ جاء شبير أحمد مير، فنان ونحات من باكستان، بالمركز الأول بمنحوتته المصنوعة من خردة الألومنيوم، فيما احتلت الفنانة التشكيلية المصرية يسرى وهبة المركز الثاني، وحصلت الفنانة الإماراتية ميثاء سلمان بوشليبي على المركز الثالث.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جائزة نقدية وجلسة إشراف فني من أحد الخبراء، بينما ستعرض الأعمال الفنية الـ13 في إحدى دور العرض الفنية البارزة.

وتهدف المسابقة، التي تنظم في دورتها لهذا العام تحت شعار «كل شيء يبدأ معي»، إلى تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للتعاون بين الأفراد، ما يسهم في تبني ممارسات تعزز الجهود الرامية لحماية كوكب الأرض، والتشجيع عليها من خلال الأعمال الفنية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني فينس كوك: «نفخر بمواصلة التزامنا بدعم المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات، والاستعانة بالفن لتسليط الضوء على أهمية العمل بطريقة مستدامة لتقليص بصمتنا البيئية، بما ينسجم مع برنامجنا الخاص بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الذي نسعى من خلاله إلى دعم مجتمعاتنا المحلية».

وأضاف كوك: «أتاحت لنا المسابقة في دورتها لهذا العام إمكانية تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الاستثنائية في دولة الإمارات. وسعداء بمستويات الإبداع الفني التي شهدناها خلال هذا العام».