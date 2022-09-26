«القوارب الشراعية».. سباقات تحتفي بتراث الإمارات

تعد رياضة سباقات القوارب الشراعية المحلية في مقدمة الرياضات التراثية التي تحتفي بالموروث الإماراتي للمحافظة على إرث الآباء والأجداد، ضمن موسم الرياضات المائية الشتوية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتستمر لأشهر عدة، من 18 سبتمبر إلى 17 ديسمبر، وتستخدم فيها المراكب الخشبية المحلية بطول 22 قدماً، والتي كانت تستخدم في رحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ.

ويشارك في هذه التظاهرة السنوية الكبيرة نخبة الملاك والنواخذة والبحارة الذين يسعون في كل مرة إلى معانقة اللقب الكبير.

وقد حقق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023، نجاحاً لافتاً وبداية مبشرة لموسم حافل. حيث بدت الحماسة الهائلة لدى المتسابقين، الطامحين لـ«الناموس» في الجولة الأولى من البطولة، في بحر جميرا وبين أبرز معالم الواجهة البحرية في إمارة دبي على مسار وصلت مسافته إلى ما يزيد على خمسة أميال بحرية من جزيرة داريا قبالة منتجع بولغاري وحتى نقطة النهاية «جميرا 4» بالقرب من جزر العالم وفندق برج العرب.

وتعد سباقات القوارب الشراعية المحلية هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 في يوم الـ29 من شهر يناير في ذلك العام.