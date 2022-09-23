«التكريم الثقافي» يحتفي بقامتين ثقافيتين مغربيتين

شهدت العاصمة المغربية الرباط النسخة الـ10 من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي احتفى بقامتين ثقافيتين مغربيتين، هما: الكاتب والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي، والروائي محمد عز الدين التازي.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة. جدير بالذكر أن الملتقى يحلّ للمرة الثانية في المغرب، وكان قد كرّم في النسخة الأولى المؤرخة المغربية حسناء داوود.

وأقيم حفل التكريم في المكتبة الوطنية في العاصمة الرباط، بحضور عدد كبير من مثقفين وأدباء وأكاديميين مغاربة.

وأدار فقرات الحفل مدير دار الشعر في تطوان، الشاعر المغربي مُخلص الصغير، مشيراً إلى أهمية الملتقى بوصفه تظاهرة ثقافية ترسّخ لثقافة الاعتراف، مؤكداً أنه ليس مجرد احتفاء وسخاء فقط، بل هو لحظة تدعونا إلى مراجعة كتابات وإبداعات الشخصية المكرّمة والتأمل فيها من جديد.